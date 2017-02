Liveblog: Go Ahead Eagles - ADO Den Haag

DEN HAAG - ADO Den Haag speelt zaterdagavond haar eerste competitiewedstrijd onder leiding van trainer Alfons Groenendijk. De 52-jarige oud-prof, die zijn voetbalcarrière begon bij FC Den Haag, werd afgelopen week aangesteld als vervanger voor de dinsdag ontslagen Zeljko Petrovic. Lukt het Groenendijk het tij te keren in Den Haag?

Eén ding is zeker: vanavond moet er in de 'degratatiekraker' gewonnen worden van Go Ahead, anders kan het zomaar eens zo zijn dat ADO na dit weekend hekkensluiter van de eredivisie is. Via onderstaand liveblog is de wedstrijd te volgen. Op 89.3 Radio West doen verslaggevers Jim van der Deijl en Bart Nolles live verslag vanuit Deventer.