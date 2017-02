Bewoners Ypenburg bezoeken nieuw onderkomen statushouders

Foto: Mark Kool

DEN HAAG - Zo’n 200 tot 250 mensen hebben vandaag de open dag van de nieuwe woningen van statushouders in de wijk Ypenburg bezocht. De komst van de statushouders achter het Hofbad in Den Haag zorgt al langer voor kritiek onder omwonenden.

Vanaf volgende week zullen 120 alleenstaande mannen uit onder andere Syrië en Eritrea in de 15 permanente woningen worden ondergebracht. Sommigen van hen hebben gezinshereniging aangevraagd en zullen daarom op termijn bij hun gezin of partner intrekken.



De komst van de vluchtelingen zorgt voor de nodige kritiek bij de buurtbewoners. Ze zijn onder meer bezorgd over of de mannen niet bij het zwembad naar binnen gaan gluren en voor ander onrust in de wijk. Daarom hebben ze een 'speciaal buurtpreventie team' ingezet om de statushouders in de gaten te houden in de avond. Sommigen vinden het ook maar raar dat veel mensen op een sociale huurwoning zitten te wachten, maar dat de statushouders nu wel een huis krijgen.



De 15 permanente woningen bestaan elk uit 3 verdiepingen. Elke verdieping is voorzien van een doucheruimte en iedere hele woning van een gemeenschappelijke ruimte en een keuken. In een woning komen 8 mensen te wonen. De woningen zijn voor een periode van maximaal tien jaar beschikbaar voor statushouders. Daarna worden ze aangeboden aan andere woningzoekenden in Den Haag.