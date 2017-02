Autodief opgepakt in Leiden met tas vol gestolen spullen

Foto: Politie Leiden

LEIDEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag is in de Stevenshof in Leiden een 30-jarige autodief op heterdaad aangehouden. De man had een tas bij zich vol gestolen spullen afkomstig uit auto's die geparkeerd stonden in de omgeving van de Stevenshof en de Coebel.





De politie vraagt mensen uit deze wijken hun auto te controleren en aangifte te doen als zij ook slachtoffer zijn geworden van de autodief. Volgens de politie lijkt het alleen te gaan om spullen uit auto's die niet op slot zaten.