Go Ahead Eagles draagt rode lantaarn over aan ADO Den Haag

DEN HAAG - Het is alarmfase 1 voor ADO Den Haag. De ploeg is na zaterdagavond namelijk de nieuwe hekkensluiter van de eredivisie. De formatie van de kersverse trainer Alfons Groenendijk moest in de 'degradatiekraker' tegen Go Ahead Eagles haar meerdere erkennen. Op bezoek in Overijssel werd het 3-1 voor de Deventenaren.

In Deventer werd het duel tussen Heracles Almelo en Roda JC met veel interesse gevolgd. Een winst voor de ploeg uit Kerkrade, de nummer zeventien van de eredivisie, was namelijk voor zowel ADO Den Haag als Go Ahead Eagles nadelig. Lange tijd leek het er ook op dat de Limburgers drie punten zouden pakken, maar de ploeg gaf een 2-0 voorsprong in de tweede helft weg: 2-2.De wedstrijd in de Adelaarshorst ging in het begin gelijk op. Op echt grote kansen werden de toeschouwers in eerste instantie niet getrakteerd. Go Ahead Eagles was in de persoon van Sam Hendriks na zeven minuten gevaarlijk. De aanvaller werd door Jarchinio Antonia weggestuurd, maar hij hielp de mogelijkheid om zeep. Aan de andere kant was het tien minuten later Guyon Fernandez met een scoringsmogelijkheid. De nieuwkomer werd goed bediend door Ruben Schaken, maar kreeg de bal vlak voor het vijandelijke doel niet onder controle.Het was Go Ahead Eagles dat naarmate het eerste bedrijf vorderde steeds meer het initatief nam. De gastheren creëerden meer en na de zoveelste gevaarlijke voorzet van Antonia, oud-speler van ADO Den Haag, was het Hendriks die ruim vijf minuten voor rust op de juiste plek stond en de 1-0 achter doelman Ernestas Setkus kon tikken. Het was niet onverdiend. De Deventenaren kregen steeds meer grip op het duel en beloonden hun spel met een treffer: 1-0.Coach Groenendijk was niet tevreden over het aanvalsspel van zijn ploeg en kwam in de tweede helft met twee nieuwe verse namen. Fernandez en Schaken bleven achter in de kleedkamer. Mike Havenaar en Sheraldo Becker namen hun plaatsen in.Ondanks de twee wissels werd het er na de rust niet beter op aan de kant van ADO Den Haag. Waar de ploeg na tien minuten goed wegkwam na een te zachte inspeelbal van Setkus, was het niet veel later Beugelsdijk die de fout inging. Een kapitale fout die Go Ahead genadeloos afstrafte. Hendriks was er als de kippen bij en tekende een half uur voor tijd voor zijn tweede goal van de avond.Het spel van ADO Den Haag was bij tijd en wijlen ver ondermaats. Waar iedereen dacht dat dit wel het dieptepunt was, werd het een kwartier voor tijd nog erger. Setkus moest eraf na een overtreding op Hendriks. Omdat Groenendijk al drie keer gewisseld had, moest er een speler op doel gaan staan. Uiteindelijk deed Malone de handschoenen aan.In de laatste minuten werd het toch nog spannend, nadat Beugelsdijk door Rochdi Achenteh in het zestienmetergebied onderuit werd gehaald. Nasser El Khayati ging achter de bal staan, faalde niet vanaf elf meter en maakte zo zijn eerste goal voor de Hagenaars.Go Ahead gooide na de aansluitingstreffer alles helemaal dicht, waardoor het voor ADO een hele lastige taak werd de 2-2 te maken. Aan alle illusies werd daarnaast ook snel een eind gemaakt. Ritzmaier maakte er in de uiterste slotfase 3-1 van. Het was over en sluiten.1-0 Hendriks, 2-0 Hendriks, 2-1 El Khayati (strafschop), 3-1 RitzmaierZwarthoed; Groenbast, Fischer, Schenk, Ritzmaier; Chirivella, Crowley (89. Nieveld), Duits; Antonia, Hendriks (90+2 Suk), Marengo (78. Achenteh).Setkus; Ebuehi, Meissner, Beugelsdijk, Kanon; Malone, Duplan, Trybull; Schaken (46. Becker), Fernandez (46. Havenaar), Wolters (67. El Khayati).Wilfried Kanon (ADO Den Haag)Ernestas Setkus (ADO Den Haag)Ed Janssen9.647 (De Adelaarshorst, Deventer)