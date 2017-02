EOD doorzoekt schuur Haagse Ellekomstraat na ongeluk met vuurwerk

Foto: Regio 15

DEN HAAG - De Haagse Ellekomstraat is zaterdagavond afgesloten voor verkeer. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doorzoekt een schuur in de straat na een ernstig ongeluk met vuurwerk eerder op de dag. Volgens nieuwssite Regio 15 is er het vermoeden dat er meer gevaarlijk vuurwerk in de schuur aanwezig is.

In de schuur zou eerder vandaag iemand gewond zijn geraakt door vuurwerk. De naastgelegen woningen zijn ontruimd en uit voorzorg staan een tankwagen van de brandweer en een ambulance stand-by. Of en welk soort vuurwerk er nog in de schuur aanwezig is, is niet bekend.