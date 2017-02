Freek Vonk eindelijk terug in Scheveningen na haaienbeet

Foto: Freek Vonk (Facebook)

DEN HAAG - 'Oost west, thuis best! Eindelijk thuis na twee bizarre weken in Miami en op de Bahama's', laat bioloog Freek Vonk weten via Facebook. De avonturier werd in Miami aangevallen door een haai waarbij de zenuwen in zijn arm zwaar beschadigd raakten. Zaterdag kwam hij eindelijk thuis in Scheveningen.

Lachend en met kleurrijke Freek Vonk pleisters ligt hij in zijn bed. Vonk moest na de haaienbeet lang in het ziekenhuis in Miami blijven om te herstellen. Maar volgens hem gaat het heel goed. 'Nu goed uitrusten', laat de bioloog weten. Veel moeders reageren op het bericht met foto's van hun kinderen die de dierenvriend veel beterschap wensen.



Door: Redactie Correctie melden