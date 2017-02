Luchtkwaliteit zondag slecht, RIVM waarschuwt voor smog

Smog in Den Haag (Foto: Omroep West)

REGIO - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt dat de luchtkwaliteit zondag mogelijk onvoldoende is. Door fijnstof is er kans op smog.

Smog kan allerlei klachten veroorzaken bij mensen met een luchtwegaandoening, kinderen, ouderen en mensen die zich in de buitenlucht inspannen. Deze mensen wordt dan ook aangeraden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.Eerder deze maand verscheen een rapport van de Europese Commissie waaruit bleek dat de luchtkwaliteit rond Den Haag erg slecht is, onder meer door files. Het gebied Rotterdam, Amsterdam en Den Haag behoort tot de twaalf slechtst presterende stedelijke regio's in de Europese Unie.