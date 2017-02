Dronken bestuurder glijdt met auto sloot in Ter Aar in

Foto: AS Media

TER AAR - Op de kruising van de Zevenhovenseweg en de Achttienkavelseweg in Ter Aar is zondagochtend een auto in het water beland. Uit een blaastest bleek dat de gladheid daar waarschijnlijk niet de enige oorzaak van was: de Nieuwkoopse bestuurder had te veel gedronken.





Het was niet de enige auto die vannacht van de weg raakte en in de sloot belandde. Er kwamen onder meer meldingen binnen van voertuigen die te water waren geraakt uit Gouda, Reeuwijk en Driebruggen.





LEES OOK: Oppassen op de weg: opnieuw code geel om sneeuw

De politie Kaag en Braassem laat op Twitter weten dat de bestuurder ruim 4,5 keer meer had gedronken dan is toegestaan. De bestuurder raakte niet gewond, maar is wel zijn rijbewijs kwijt.Het was niet de enige auto die vannacht van de weg raakte en in de sloot belandde. Er kwamen onder meer meldingen binnen van voertuigen die te water waren geraakt uit Gouda, Reeuwijk en Driebruggen.

Door: Redactie Correctie melden