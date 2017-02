Frontale botsing op Parallelweg Den Haag

Foto: Regio15

Den Haag - Op de Parallelweg in Den Haag zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee auto's frontaal op elkaar geknald. Er raakten meerdere mensen gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 2.00 uur ter hoogte van de Vollevensstraat. De Parallelweg was enige tijd afgesloten. Het is niet duidelijk of het ongeval door de gladheid komt.



Er kwamen meerdere ambulances ter plaatse om de inzittenden van de auto's te behandelen. Een aantal van hen was gewond. De ernst van die verwondingen is onbekend.



