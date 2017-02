Sneeuwspoor leidt politie naar inbrekers

BODEGRAVEN - Ouderwets spoorzoeken voor de Goudse politie in de nacht van zaterdag op zondag. Twee inbrekers vergaten in Bodegraven wel heel letterlijk hun sporen te wissen.

Door het volgen van hun voetsporen in de sneeuw wist de politie de twee verdachten op heterdaad aan te houden.De twee zouden twee inbraken in schuurtjes in Bodegraven op hun geweten hebben.