EOD treft geen vuurwerk of gevaarlijke stoffen aan in Haagse woning

DEN HAAG - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft geen gevaarlijke stoffen aangetroffen in een schuur van een huis aan de Ellekomstraat in Den Haag.

De EOD was zaterdagavond naar het huis gegaan nadat eerder op de dag een 40-jarige man aan zijn hand gewond was geraakt toen er vuurwerk ontplofte in de schuur.Er was het vermoeden dat er meer vuurwerk of chemicaliën aanwezig waren. De naastgelegen woningen werden ontruimd en uit voorzorg staan was de brandweer en een ambulance stand-by.