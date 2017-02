Politie Teylingen waarschuwt voor babbeltruc van 'KvK-medewerkers'

Voordeur. Archieffoto

TEYLINGEN - De politie in Teylingen waarschuwt inwoners voor babbeltrucs van mensen die zich uitgeven als medewerkers van de Kamer van Koophandel (KvK).

De mensen opereren volgens de politie in duo's en proberen door een babbeltruc binnen te komen. Ze dragen soms een KvK-hesje. Ook heeft de politie meldingen gehad over personen die zeggen namen de Kamer van Koophandel een goed aanbod te doen op het gebied van energie.



De politie waarschuwt nergens op in te gaan. 'De Kamer van Koophandel is neutraal en zal u nooit een dergelijke aanbieding doen', schrijft de politie op Facebook. Medewerkers van de KvK zouden zich ook altijd legitimeren met een pasje.



Door: Redactie Correctie melden