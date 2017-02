Politie lost schoten en rijdt auto klem op A4 bij Leiderdorp

Foto Regio 15

LEIDERDORP - De politie heeft zondagmiddag twee waarschuwingsschoten gelost op de A4 bij Leiderdorp. Het was het eind van een achtervolging van een verwarde automobiliste, die al bij Schiphol begon.

De vrouw had bij Amsterdam een ongeluk veroorzaakt. Ook waren er verschillende meldingen binnengekomen over vreemd rijgedrag. Bij Schiphol negeerde ze meerdere stoptekens.



Tijdens de achtervolging werd bij Roelofarendsveen een andere auto door de vrouw van de weg gereden. De bestuurster daarvan is met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht.



Waarschuwingsschoten



Uiteindelijk werd de verwarde automobiliste bij Leiderdorp klemgereden. Ze vluchtte de auto uit en rende de snelweg op. Daarop werden de waarschuwingsschoten gelost en kon de vrouw, een 28-jarige vrouw uit Zaandam, worden aangehouden.