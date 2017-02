Vissers helpen de snoek zich voort te planten in het Westland

WESTLAND - Het aantal snoeken in het Westland is de afgelopen jaren afgenomen. Dat is niet goed voor het natuurlijk evenwicht in de sloten. En daar moet dus verandering in komen. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft daarom vissers ingeschakeld om te helpen bij de voortplanting van de snoek.

De vissers vangen de snoeken en zetten ze over naar twee plaatsen waar ze in alle rust kunnen paren. Op die manier moeten er weer voldoende snoeken in de sloten komen.Jorden Veenman is één van die vissers. Hij vist al sinds hij klein was en vindt deze manier om de vispopulatie in balans te brengen erg leuk: 'Je vist nu niet alleen voor je eigen plezier, maar ook met een hoger doel. Dat voelt best goed.'Het leukste aan vissen is natuurlijk als je er een te pakken kunt krijgen. Vanwege het koude weer is de kans zondag kleiner dat ze veel snoeken zullen vangen. Er zijn er ook maar 27 nodig, volgens Wil van der Ende van het Hoogheemraadschap Delfland: 'Die vissen gaan we verdelen over twee verschillende paaiplaatsen, waar we hopen dat de snoeken gaan paren.'Ondanks de kou krijgt Veenman snel een vis te pakken. Hij heeft geluk: het is een snoek. Die wordt naar de paaiplaats gebracht en mag daar wachten op de 26 andere vissen die nog gaan komen. Vier jaar lang worden de snoeken zo geholpen. Dat moet genoeg zijn voor duizenden jonge vissen.