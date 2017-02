Topjudoka's jarenlang te gast in Sportcampus Zuiderpark Den Haag

DEN HAAG - De nieuwe Sportcampus Zuiderpark in Den Haag huisvest de komende vier jaar een belangrijk Grand Prixtoernooi judo. Zo'n 450 deelnemers uit zeventig landen, onder wie veel topjudoka's, staan in november in Den Haag tegenover elkaar.

De Nederlandse judobond, JBN, heeft hierover zondag in Parijs een overeenkomst gesloten met de Internationale Judofederatie (IJF).De Grand Prix is onderdeel van de IJF World Tour. In 2018 en 2019 zijn in Den Haag zeer belangrijke wedstrijden waarmee de sporters zich kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio.'Dankzij de gemeente Den Haag vindt één van de belangrijkste internationale judotoernooien jaarlijks in Nederland plaats. We zijn ontzettend trots dat we opnieuw de mondiale judotop mogen ontvangen', aldus bondsvoorzitter Jos Hell.Tot en met 2011 organiseerde de JBN jaarlijks een Grand Prix in Nederland. Ook was de bond al eens gastheer van de wereldkampioenschappen judo 2009. In 1996 vonden de Europese kampioenschappen judo plaats in Den Haag.De eerste editie van de Grand Prix is van 17 tot en met 19 november.Eerder wist Den Haag al volleybaltoernooien binnen te halen.