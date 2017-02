Vader en dochter uit Drenthe laten tattoo zetten van Westlandse vlag

Johan en Inge met tattoo van de Westlandse vlag

WESTLAND - Eens een Westlander altijd een Westlander. Johan van Dijk woont al meer dat twintig jaar in Drenthe, maar de liefde voor zijn geboortegrond is zo groot dat hij zaterdag een tattoo van een Westlande vlag liet zetten. En ook zijn dochter liet, hoewel ze al haar hele leven in Drenthe woont, dezelfde tattoo zetten.

Het idee voor de bijzondere tattoo komt van dochter Inge van Dijk. Ze wil al sinds haar 14e een tattoo, maar dan vinden haar ouders haar er nog te jong voor. Nu ze 16 jaar is mag het eindelijk, maar het wordt geen roosje of vlindertje maar een tattoo met daarop de Westlandse vlag!



Inge van Dijk: 'Mijn hele familie komt oorspronkelijk uit het Westland. Thuis spreken we ook 'Westlands'. Ik voel me dan ook meer Westlander dan Drent. Mijn vader voelt zich ook nog steeds Westlander. Hij vond het ook geweldig om samen een tattoo te zetten van een Westlandse vlag.'



Eens een Westlander, altijd een Westlander



En dus lieten ze een tattoo van een Westlandse vlag ontwerpen. Johan van Dijk is er Westlands nuchter over: 'Mijn dochter wilde graag dat we gezamenlijk zo'n tattoo zouden zetten en ik ben en blijf een Westlander, dus ik heb niet zo'n moeite deze tattoo.



Johan is als eerste aan de beurt. En hoewel hij tien jaar geleden al eens een tattoo op zijn rechter schouderblad liet zetten, moet hij af en toe wel even op zijn tanden bijten bij het zetten van de Westlandse vlag op zijn linker schouderblad. Na zo'n anderhalf uur prijkt de vlag met witte en groene banen op zijn schouderblad.



Maak niet uit wat anderen ervan vinden



Dan gaat de naald in het schouderblad van Inge. De pijn valt haar mee en bang dat haar vriendenkring in Drenthe het gek zal vinden, is ze ook niet. Inge: 'Het interesseert mij niet zoveel hoe zij daarover denken. Als ze het niet mooi vinden is het jammer voor ze.'



Johan en Inge keren voldaan weer terug naar Drenthe. Ze zijn tevreden met het resultaat. Tja, je hebt het Westland in je hart of niet.