Topdrukte bij Mondriaan en De Stijl in Gemeentemuseum Den Haag

DEN HAAG - Het Gemeentemuseum in Den Haag heeft zondag een van de drukste dagen ooit beleefd. Ruim vierduizend mensen bezochten het museum, dat gratis toegankelijk was. Koning Willem-Alexander opende dit weekend een nieuwe tentoonstelling over Mondriaan en De Stijl, als onderdeel van het landelijke themajaar 'Mondriaan tot Dutch Design, 100 jaar 'De Stijl'.

Directeur Benno Tempel vond het logisch dat iedereen in het openingsweekend gratis naar binnen mocht. 'De Stijl is van iedereen', verklaarde hij zaterdag in het programma UIT! van Radio West. Het museum begon in de jaren vijftig met het verzamelen van Mondriaans. 'De toenmalige directeur vond dat er na de Tweede Wereldoorlog een kunst moest zijn waar iedereen van kon genieten', legt Tempel uit.'Een kunst die iedereen kon begrijpen ongeacht afkomst of gezindte, doordat het abstract was. Wij vonden dan ook dat iedereen daar gratis van moet kunnen genieten'.De kunststroming 'De Stijl' begon als tijdschrift, dat honderd jaar geleden voor het eerst verscheen. Het Gemeentemuseum vier het jubileum het hele door met meerdere exposities.Later dit jaar opent een tentoonstelling waarop alle Mondriaans die eigendom zijn van het Haagse museum voor het eerst bij elkaar te zien zijn. Volgens Tempel is dat nog niet eerder voorgekomen. Ook in Leiden wordt het jubileum groots gevierd . De Stijl-oprichter Theo van Doesburg was inwoner van de sleutelstad.