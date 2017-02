Tienduizend bezoekers voor dansfestival CaDance in Den Haag

DEN HAAG - De achttiende editie van het festival CaDance is zondag afgesloten. Het premièrefestival voor de hedendaagse dans in Nederland trok bijna 10.000 bezoekers naar het Haagse theater Korzo.

De zaal was tijdens de 24 producties, waaronder zestien premières, gemiddeld voor tachtig procent gevuld. De organisatie toont zich heel tevreden met 'de vele positieve recensies en publieksreacties'.'CaDance bestaat niet zonder een rijk Nederlands dansklimaat. Maar de eigentijdse dans heeft ook het CaDance festival nodig. Er is in Nederland publiek voor avontuurlijke eigentijdse dans. Dat maakt CaDance met elke editie weer zichtbaar,' aldus Leo Spreksel, die het festival dit jaar voor het laatst heeft geleid.