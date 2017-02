'Ik heb er staan janken'. De Thermen in Alphen brandde 10 jaar geleden af

Thermen 10 jaar geleden afgebrand

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het is precies tien jaar geleden dat zwembad De Thermen in Alphen aan den Rijn is afgebrand. In de nacht van 11 op 12 februari 2007 ontstond brand in het aangrenzende café, die later oversloeg naar het zwembad. Zowel de kroeg als het zwembad was niet meer te redden. Het volledige complex aan de Cantharel brandde af en moest gesloopt worden.

'We hadden die avond waterpolowedstrijden. Ik heb destijds het bad op het alarm gezet', herinnert Herman van Leeuwen zich. Als vrijwilliger van AZC was hij de laatste persoon die in De Thermen is geweest. 'Ik schrok enorm toen ik merkte dat het zwembad een paar uur later in brand stond. Het eerste dat ik dacht: ik zal het tosti-ijzer toch niet aan hebben laten staan? Maar de brand bleek in de kroeg ontstaan te zijn.'



De Thermen was een internationaal bekend zwembad. AZC behaalde daar al zijn waterpololandstitels en bereikte Europa Cup-finales. Ook won Inge de Bruijn in De Thermen als regerend olympisch kampioen goud tijdens het NK korte baan. 'Ik heb er staan janken. Iets waar ik mijn hele leven aan verbonden was, was ineens weg', vertelt oud-waterpoloër Jary Gobel, die met AZC landskampioen werd.



Verbrand



Sinds vijf jaar staat zwembad AquaRijn op de plek van De Thermen. In de kantine is een vitrine ingericht met resten uit De Thermen die daags na de grote brand werden gevonden. 'Er staan Europa Cup-bekers, medailles van landskampioenschappen. Er ligt een scheidsrechtersfluitje, we hebben een verbrand startblok meegenomen en een gesmolten stoeltje', aldus Van Leeuwen.



Diep dal



AZC ging in de jaren na de grote brand door een diep dal. De Alphense zwemclub koerste af op een faillissement en ging langs de rand van de afgrond. 'Er was minder badwater, de ledenaantallen zijn naar beneden gegaan, vrijwilligerstaken konden niet meer uitgevoerd worden. En we hadden geen thuishonk meer', stelt Gobel. 'Nu gaat het weer goed. Maar dat heeft wel wat jaren gekost.'