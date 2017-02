Drie mensen naar ziekenhuis na brand in woonzorgcentrum De Mantel in Voorburg

Foto: Tim de Kleyn (Regio15)

VOORBURG - In woonzorgcentrum De Mantel aan de Klaverweide in Voorburg is zondagavond brand geweest. Het vuur ontstond op een gesloten galerij en is geblust door het BHV team van het zorgcentrum. Twee woningen moesten worden ontruimd.





De oorzaak van de brand in De Mantel wordt onderzocht. Mogelijk is het vuur ontstaan in een vuilniszak die op de galerij stond.



LEES OOK: Demente ouderen kunnen naar Blijdorp dankzij ADO-speelster

De brandweer heeft de twee woningen geventileerd en gecontroleerd. De bewoners konden snel weer teug naar huis. Drie mensen zijn voor de zekerheid naar een ziekenhuis gebracht.De oorzaak van de brand in De Mantel wordt onderzocht. Mogelijk is het vuur ontstaan in een vuilniszak die op de galerij stond.