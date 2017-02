West Wekker: Brand in woonzorgcentrum, Westlandse tatoeages en topdrukte in Haags museum

DEN HAAG - De start van een nieuwe werkweek! Wij praten je bij over het regionale nieuws van het afgelopen weekend.

De politie heeft zondagmiddag twee waarschuwingsschoten gelost op de A4 bij Leiderdorp. Het was het eind van de achtervolging van een verwarde automobiliste, die al bij Schiphol begon. Lees meer » Eens een Westlander altijd een Westlander. Johan van Dijk woont al meer dat twintig jaar in Drenthe, maar de liefde voor zijn geboortegrond is zo groot dat hij zaterdag, samen met zijn dochter, een bijzondere tattoo liet zetten. Lees meer » Het is precies tien jaar geleden dat zwembad De Thermen in Alphen aan den Rijn is afgebrand. In de nacht van 11 op 12 februari 2007 ontstond brand in het aangrenzende café, die later oversloeg naar het zwembad. Lees meer » Het Gemeentemuseum in Den Haag heeft zondag een van de drukste dagen ooit beleefd. Ruim vierduizend mensen bezochten het museum, dat voor één dag gratis toegankelijk was. Koning Willem-Alexander opende dit weekend een nieuwe tentoonstelling over Mondriaan en De Stijl. Lees meer » Een oostelijke stroming voert droge, maar nog wel vrij koude lucht aan. Het wordt daardoor een mooie zonnige winterdag, maar de matige tot vrij krachtige, langs de kust krachtige oostelijke wind zorgt nog wel voor vrij koud weer. Het wordt 5 a 6°. Meer weer »