Pizzabezorger (15) van opbrengst beroofd

Pizza | Foto: ANP

DEN HAAG - Een pizzakoerier is in Rijswijk door drie jongens bedreigd en beroofd. Het gebeurde zaterdagavond op de Ocarinalaan met de Admiraal Helfrichsingel.

Het 15-jarige slachtoffer had net een pizza bezorgd toen hij langs drie jongens fietste. Zijn fiets werd vastgegrepen en de jongens dreigden het slachtoffer iets aan te doen als hij niet zijn geld zou afgeven.



Vervolgens renden de drie verdachten in de richting van het Wilhelminapark. Politieagenten zochten nog tevergeefs in de buurt.



Signalement



Twee van de verdachten hebben een blanke huidskleur en een verdachte is donker getint. Deze jongen had een dun snorretje en een zware stem. De overvallers zijn alle drie tussen de 17 en 22 jaar oud en 1.75m lang. De drie hebben een slank postuur en hadden donkere kleding aan. Ze droegen sjaals voor hun gezicht en hadden petjes en capuchons op.