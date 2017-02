Beschonken vrouw (33) rijdt woonkamer in Voorschoten in

VOORSCHOTEN - Een 33-jarige automobiliste is zondagnacht rond 01.00 uur een huis aan de Koperwieklaan in Voorschoten binnengereden. Volgens de politie had de vrouw gedronken. Overbuurman Sjoerd van den Dool zag de auto voorbijrijden en hoorde een doffe klap, vertelt hij aan Omroep West.

'Die auto reed schuin tegenover mijn huis de gevel in, en er stond een mevrouw bij. Het bleef donker binnen, dus ik heb die mevrouw aan de arm genomen en een kop koffie gegeven. Gelukkig was er niemand binnen.'De politie meldt dat de vrouw gedronken had, maar volgens Van den Dool was ze wel redelijk aanspreekbaar. 'Ze was ontzettend van slag, maar ze kon mijn vragen wel beantwoorden. Ze snapte zelf ook niet hoe dit kon gebeuren.' Volgens de ooggetuige is de vrouw door de ambulance onderzocht maar uiteindelijk niet door hen, maar door de politie meegenomen.Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is, maar het ergste is nu al opgeruimd, aldus Van den Dool. 'De helft van de voorkant van die auto stond met één wiel bijna binnen. Al het glas was naar beneden gekomen. Maar een overbuurman had de sleutel, dus het was vannacht binnen een uur al opgelost.'