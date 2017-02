West Wekker: Anouk krijgt oeuvreprijs en spoedreparatie A4

DEN HAAG - Goedemorgen! Vergeet vandaag niet je geliefde in het zonnetje te zetten, want het is natuurlijk Valentijnsdag. Lees voordat je dit doet nog even deze artikelen voor een goede start van je dinsdag!

Op de A4 bij Zoeterwoude in de richting van Amsterdam was gisteravond en vannacht slechts één rijstrook geopend vanwege een spoedreparatie aan het wegdek. De spoedreparatie zorgde gisteravond voor een file van vijf kilometer met een vertraging die opliep tot een half uur.Zangeres Anouk is uitgeroepen tot 'de grootste rockster van Nederland' en is daarom gisteravond bekroond met de Oeuvre Edison. 'Ze is ongrijpbaar, zoals alle grote kunstenaars en artiesten dat zijn. Een autonome muzikant die staat voor haar keuzes, voor haar carrière en die zich door niemand van haar eigen visie laat afbrengen', luidt het oordeel van de jury Alle acht de fractieleden van D66 in Den Haag steunen de voordracht van Saskia Bruines als nieuwe wethouder. De benoeming van een nieuwe wethouder in Den Haag zorgt al enige dagen voor beroering in de Haagse raad.Het is opnieuw zonnig! De temperatuur komt uit op ongeveer 7 graden. De wind neemt wat af, waardoor het wat warmer aanvoelt dan gisteren.Dankzij de gunstige weersomstandigheden verwacht de ANWB geen bijzonderheden: een aantal files op de gebruikelijke snelwegen.In het opsporingsprogramma Team West is er onder meer aandacht voor:- Een poging tot inbraak bij het Asta Casino in Den Haag. Er zijn beelden van twee mannen die een voorverkenning uitvoeren en van drie mannen die een gat in de muur maken. De inbraak is uiteindelijk niet gelukt.- Een overval op een zonnestudio in de Damlaan in Leidschendam door een man met een vuurwapen. Hij is door meerdere camera's vastgelegd.- Een verkeersruzie in Den Haag. Hierbij krijgt de bestuurder van een bestelbus een kopstoot en een klap met een motorhelm van de bijrijder van een motor. Dankzij een dashcam zijn er duidelijke beelden van de verdachte.- Een steekincident op de Paviljoensgracht in Den Haag. Een 23-jarige man uit Utrecht raakt hierbij gewond aan zijn hals. De politie zoekt getuigen.