West Wekker: A4 op nummer één in file-ranglijst en personeel Alrijne klaagt over werkdruk

DEN HAAG - Goedemorgen! De werkweek is alweer halverwege! Lees voordat je opnieuw in de file van het drukste stuk snelweg van Nederland aansluit nog even deze berichten.

De A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude staat op nummer één in de file-top vijftig van 2016. Minister Melanie Schultz van Haegen trekt vijftig miljoen euro uit om het knelpunt op de A4 aan te pakken. De A20 staat op plek drie en zeven.Personeel van de Alrijne-ziekenhuizen in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn zucht onder een veel te hoge werkdruk. Honderden medewerkers zouden ziek thuis zitten of zijn vertrokken; veel vacatures blijven onvervuld.Hij heeft al sinds september geen lange broek meer aan gehad en een flinke koude winter achter de rug, maar dat is niet voor niets geweest. De 10-jarige Youp Spaan uit Naaldwijk heeft met zijn 'blote benenactie' inmiddels meer dan 10.000 euro opgehaald voor de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).Koningin Máxima brengt begin maart een bezoek aan het Monsterse tuinbouwbedrijf Koppert Cress. Dit bedrijf won vorig jaar de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2016, van de stichting waar Máxima erevoorzitter van is. Koppert Cress is gespecialiseerd in eetbare planten en bloemen die door chef-koks worden gebruikt.Een bos rozen of romantisch diner tijdens Valentijnsdag is zó afgezaagd. Nee, er is iets originelers nodig om de liefde over te brengen, moet deze valentijn gedacht hebben. Een man of vrouw plakte de auto van deze geliefde gisteren vol memo's.Het lijkt vandaag wel lente! De temperatuur komt uit op een graad of 12! De dag begint zonovergoten, maar in de loop van de dag verschijnt er wat meer bewolking. De wind draait naar het zuiden.De gunstige weeromstandigheden zorgen er voor dat er geen extra drukte wordt verwacht op de weg.In de tiendelige serie ‘Nog lang niet versleten’ duikt presentator Fred Zuiderwijk in de levens van Haagse senioren en de initiatieven die er voor hen zijn. In deze aflevering gaat Fred op pad met Truus de Rouw (76), die sinds twee jaar een nieuwe hobby heeft: toneelspelen. Om fit te blijven is Truus ook regelmatig op de tennisbaan te vinden en is ze enorm actief als vrijwilligster. In het portret zien we het muzikale echtpaar De Bruin. Bram (87) en Nina (75) spelen beiden viool in vier verschillende muziekensembles. Verder zien we het mooie initiatief ‘Beauty voor de senior’.