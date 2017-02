West Wekker: Protest tegen gemeente betutteling Den Haag en Kwintsheul wil eigen supermarkt

REGIO - Goedemorgen! Even bijpraten met eenkopje koffie! Wat is er de afgelopen uren gebeurd? In Den Haag was een protest tegen 'betutteling' van de gemeente en Kwintsheul wil een eigen supermarkt.

Enkele tientallen mensen hebben geprotesteerd op het Haagse Spuiplein tegen 'betutteling' van de gemeente. Het protest is onder meer een antwoord op de vele boetes voor geluidsoverlast in het uitgaansleven, die de gemeente sinds enige tijd uitdeelt.De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zullen vermoedelijk meer geld moeten uittrekken voor jeugdhulp. Voor de komende drie jaar hadden de gemeenten 80 miljoen euro uitgetrokken voor de jeugdzorg.De gemeente Den Haag is tevreden met de resultaten van een proef met een nieuw soort schuldhulpverlening voor jongeren. Hun schulden worden overgenomen en weggewerkt. Vanwege het succes geeft wethouder Rabin Baldewsingh van Sociale Zaken het project een vervolg.Ruim vijf jaar na het afbranden van supermarkt Albert Heijn, zit Kwintsheul nog altijd zonder supermarkt. Bij inwoners van het dorp is het geduld nu toch echt op en zijn een protestactie gestart.Heb jij het nieuws van afgelopen week goed in de gaten gehouden? Hebben basisschoolleerlingen in Alphen ijsvrij gekregen na het barricaderen van de deur met sneeuw? En in welke plaats zaten 3000 mensen zonder stroom? Doe de nieuwsquiz!Het is vrij bewolkt deze donderdag. Later op de dag komen er wat meer opklaringen de regio binnentrekken. De wind waait matig uit het zuidwesten. Het wordt ongeveer 10 graden.De ANWB verwacht een normale ochtendspits. Op sommige plekken kan wat mist ervoor zorgen dat het zicht wat wordt beperkt.In Van de Kaart lopen presentator Jet Sol, cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap in een rechte lijn door de regio. Vanavond zijn we in Scheveningen ien we een gloednieuwe aflevering in Moordrecht. Jet passeert koffiehuis De Keulse Pot, de Nieuwe Badkapel en het huis van Mevrouw Spaans. Verderop stapt Jet een tuin vol kiteboarden in. Eigenaar Bram is niet alleen fervent kiteboarder… hij maakt de boards ook in zijn werkplaats aan huis. Een open gesprek over zijn passie en over het noodlottige ongeluk van een bevriende kiteboarder. De lijn eindigt aan het strand met een warme kop chocolademelk bij De Waterreus.