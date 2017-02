West Wekker: Bijna collegecrisis over Legoland en Plastic Soup Surfer krijgt z'n zin

REGIO - Goedemorgen! Het weekend staat weer voor de deur. Kijk voordat het zover is nog even terug naar wat er gisteravond allemaal is gebeurd én wat de dag van vandaag verder nog zal brengen.

Het ging er vannacht heftig aan toe in Den Haag. De komst van Legoland naar Scheveningen leidde bijna tot een collegecrisis. Coalitiepartijen PvdA en Haagse Stadspartij verzetten zich vannacht tot uiterste tegen het plan van de wethouders Boudewijn Revis (VVD) en Karsten Klein (CDA) om een indoor vestiging van Legoland Discovery Centre te bouwen naast het Kurhaus. Tegenstanders van het plan willen niet 'gokken met uw belastingcenten'.Saskia Bruines is de nieuwe wethouder van Den Haag. Ze kreeg 23 van de 45 stemmen, drie meer dan haar tegenkandidaat en partijgenoot Rachid Guernaoui. Doordat hij zich mengde in de strijd, zijn er 'diepe wonden geslagen' in de fractie.Staatssecretaris Dijksma kondigt aan te gaan onderzoeken hoe in drie jaar tijd negentig procent van alle kleine plastic flesjes uit het zwerfafval gehaald kan worden. Daarmee komt ze tegemoet aan de wens van actievoerder en Leidenaar Merijn Tinga, alias de Plastic Soup Surfer.Het heeft jaren geduurd, maar vandaag wordt het officieel. De gemeente Den Haag en investeerders ondertekenen contracten voor plannen om het Noordelijk Havenhoofd van Scheveningen aantrekkelijker te maken.De nieuwe Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Bronovo in Den Haag wordt morgen pas in gebruik genomen, maar vandaag is er al een open huis. Belangstellenden kunnen tussen 14.00 en 18.00 uur alvast een kijkje nemen.Tot nu toe geldt de Broekweg in Leiden als de engste plek van onze regio. Op het fietspad in de Sleutelstad zijn vooralsnog de meeste stemmen uitgebracht. Als je het daar niet mee eens bent, kun je hier laten weten welke plek jij eng vindt.Weinig verandering in vergelijking met gisteren. Ongeveer 10 graden.In het programma Trots! bijzondere verhalen van mensen die enorm trots zijn op zichzelf of iemand anders. Presentator Johan Overdevest zet ze in het zonnetje. Danny is vreselijk trots op zijn zus Susy. Toen de moeder van Danny en Susy problemen kreeg met haar gezondheid aarzelde Susy geen moment en nam haar in huis. En dat terwijl ze zelf ook een zware periode achter de rug heeft. Haar man is vorig jaar overleden aan de gevolgen van kanker. Maurits uit Gouda is trots op zijn kerk, de Sint Jans Kerk in Gouda en we delen we een spontaan bloemetje uit aan iemand die dat verdient.