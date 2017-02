NAGENIETEN: Prachtige dronebeelden van besneeuwd Meijendel

Screenshot dronebeelden Meijendel Wassenaar. (Bron: YouTube / Wiebe de Jager, Dronewatch)

WASSENAAR - Het lijkt wel een winters landschap in Duitsland of Scandinavië. Heuvels en bomen zijn bedekt met een dikke laag sneeuw. Hier en daar loopt een enkele wandelaar door de witte vlakte. Het zijn beelden van het besneeuwde Meijendel in Wassenaar.





LEES OOK: Winter wonderland: sneeuwpret in de regio

Wiebe de Jager maakte de winterse beelden. Zondag vloog hij met zijn drone over het natuurgebied heen.