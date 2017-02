Afscheidsinterview burgemeester Van Aartsen in FRITS! op TV West

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen is zondag te gast in de wekelijkse talkshow ‘FRITS! op TV West. De vertrekkend burgemeester geeft een exclusief afscheidsinterview.

Van Aartsen stopt per 1 maart 2017 als burgemeester van Den Haag. In december wordt hij 70 jaar en dat is in Nederland de leeftijd waarop burgemeesters met pensioen gaan. Hij stopt nu al, omdat hij zijn opvolger Pauline Krikke de tijd wil geven om zich voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 goed voor te bereiden.Presentator Frits Huffnagel spreekt de burgemeester in het Gemeentemuseum in Den Haag: een speciale plek voor Jozias van Aartsen. In 2014 bracht hij tijdens de kerntop in het World Forum samen met de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama een bezoek aan het museum en aan de Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan. Huffnagel spreekt Van Aartsen onder andere over ‘zijn’ stad, de hoogtepunten van zijn periode als burgemeester van Den Haag en we vangen een glimp op van de man achter de ambtsketen.FRITS! is zondag 19 februari vanaf 13.00 om het uur te zien op TV West. Wil je FRITS! een keer live meemaken? Aanmelden als publiek voor een van de uitzendingen kan via publiek@omroepwest.nl.