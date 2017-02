Minister Schultz wil extra rijstroken tegen fileprobleem A20

Minister Melanie Schultz van Haegen (Foto: ANP)

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - De A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht wordt verbreed. Dit moet het aantal files terugdringen. Minister Schultz van Verkeer zette vanmorgen haar handtekening. De weg wordt in beide richtingen verbreed van twee naar drie rijstroken.

Naast de verbreding van de weg tussen Nieuwerkerk en Moordrecht, wordt er onderzocht of er ook een extra strook tussen Moordrecht en Gouda kan komen. Ook de N457, de verbindingsweg tussen de A12 en A20 richting Gouda, zou verbreed kunnen worden.



De A20 tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en Gouda is een bekend knelpunt. Het traject stond vorig jaar op plek 3 (richting Utrecht) en plek 7 (richting Rotterdam) van de landelijke file top 50. Het traject heeft nu in beide richtingen twee rijstroken. Ter hoogte van Nieuwerkerk aan de IJssel richting Gouda is er een flessenhals, omdat de weg van drie naar twee rijstroken gaat.



‘Cruciale route’



‘De A20 is een cruciale route voor het internationale goederenvervoer tussen Rotterdam en Duitsland. Met dit project verbeteren we de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid tussen Rotterdam en Utrecht, maar ook die van de regio Midden-Holland. De weggebruikers en goederen zijn straks sneller op de plek van bestemming, wat goed is voor de economie’, zegt minister Schultz.



Er is 172 miljoen euro voor het project gereserveerd. Dit bedrag is vanaf 2023 beschikbaar. De betrokken partijen willen echter eerder beginnen. De provincie Zuid-Holland onderzoekt de mogelijkheid om de maatregelen voor te financieren, waardoor de werkzaamheden eerder kunnen beginnen.