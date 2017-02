Hennepkwekerij gevonden in Den Haag, zeven verdachten aangehouden

Hennep (Archieffoto)

DEN HAAG - In een woning aan de Hengelolaan in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag een hennepkwekerij opgerold. Daarbij zijn zeven mensen opgepakt. De politie ging kijken in de flat na een melding.

Bij aankomst bleek de voordeur open te staan, en hing er een sterke henneplucht. Binnen vonden de agenten in verschillende kamers de wietplanten en zes mannen en een vrouw. De verdachten variëren in leeftijd van 21 tot 44 jaar. Het gaat om zes inwoners van Den Haag en één zwerver.



Het zevental is aangehouden, de kwekerij is opgeruimd.