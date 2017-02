Breestraat of Kabeljauwsteeg; welk Leids straatnaambord wil jij hebben?

LEIDEN - Bedenk een leuke actie voor je straat en win vervolgens het originele straatnaambordje van je eigen straat. Dat is de kern van de Facebookactie die de gemeente Leiden en de Plaatselijke Kamer van Vereniging Leiden (PKvV) maandag starten.

Sinds kort heeft de binnenstad van Leiden nieuwe straatnaambordjes die beter bij het oude centrum passen. En in sommige gevallen is ook de uitleg onder de naam gewijzigd. De ruim 200 oude bordjes zijn nu over en de gemeente Leiden heeft die nu overgedragen bij de PKvV. Dat is het overkoepelende overlegorgaan van Leidse studentenverenigingen.Het idee is dus simpel. De PKvV plaats een aantal weken lang per keer twintig naambordjes op Facebook. Wie dan een bordje wil hebben moet via Facebook laten zien welke leuke actie hij of zij voor de straat in gedachten heeft.Op de Facebook-pagina van de PKvV komen al veel reacties binnen van Leidenaren. 'De actie is echt enorm in trek bij mensen', zegt Roosmarijn van de Velde van de PKvV. 'Ik denk dat iedereen wel trots is op de stad en de straat waarin hij woont. Dat zien we ook terug in de verhalen van mensen. Dat ze zich bijvoorbeeld een straat herinneren waar ze hun eerste kus kregen.'Meedoen met de actie kan alleen binnen een week van plaatsing van de foto. Meer informatie is te vinden op de site van de PKvV