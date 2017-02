Ramkrakers Deurne in Delft opgepakt

Archieffoto (ANP)

DELFT - In Delft zijn drie mannen aangehouden, die verdacht worden van een ramkraak in de Brabantse plaats Deurne. Na de ramkraak zondagochtend op een telefoonwinkel gingen de daders er vandoor in een auto.





Agenten zagen later die dag de wagen rijden in Delft. De drie mannen van 23, 28 en 37 werden aangehouden. In de auto lagen telefoons die waarschijnlijk uit de winkel in Deurne komen.