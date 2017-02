Provincie keert zich tegen strandhuisjes in Kijkduin

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland keert zich tegen de strandhuisjes bij Kijkduin. Volgens de provincie dragen ze niet bij ‘aan de kwaliteit van de kust als geheel’ en zorgen ze ervoor dat het behoud en de ontwikkeling van de natuur in gevaar komt.

Daarom heeft Zuid-Holland officieel bezwaar aangetekend tegen de plannen van de gemeente Den Haag om een vergunning te geven voor de 35 huisjes op het strand bij Kijkduin, blijkt uit antwoorden van vragen van GroenLinks in de Provinciale Staten. Dit omdat de plannen niet passen binnen de regels.De strandhuisjes zijn omstreden. Vorig seizoen stonden er twintig op het Haagse strand. Maar Sailcenter107 maakte daar bezwaar tegen . De vereniging vreesde dat er te weinig ruimte over zou blijven op het strand om watersport te beoefenen. De rechter gaf de watersporters gelijk. Waarop de gemeente een nieuwe vergunning gaf voor 35 huisjes De provincie ziet echter totaal niets in de plannen, blijkt nu. ‘De gemeentelijke plannen verhouden zich slecht tot zowel het voorheen van kracht zijnde als het huidige, geactualiseerde ruimtelijke beleid en de regelgeving met betrekking tot de kust,’ staat in de antwoorden op de vragen van GroenLinks. De Provincie streeft naar een afwisseling tussen drukke en rustige stranden en de huisjes komen op een rustig deel. Vandaar dat Zuid-Holland er tegen is.De gemeente Den Haag is hier ook van op de hoogte, stelt Gedeputeerde Staten. ‘Er heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden en de standpunten over de vergunningaanvragen bij de gemeente zijn uitgewisseld. Op basis van dat overleg is door de provincie aangegeven dat de gemeentelijke vergunningverlening niet past binnen het provinciale beleid en de bijbehorende regelgeving.’GroenLinks is blij met de antwoorden. Die partij wijst er ook op dat de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD) eerder de indruk had gewekt dat de provincie geen problemen had met de huisjes. ‘Revis gaf aan dat de vergunning in overleg met de provincie is verleend. Dit verhaal deugt niet. Het is volkomen terecht dat de provincie korte metten maakt met de plannen van de gemeente,’ zegt de Haagse fractieleider Arjen Kapteijns.Een woordvoerder van Revis wijst erop dat de provincie Zuid-Holland eerder toestemming had verleend voor veertig huisjes op het strand bij Kijkduin . Dat klopt, erkent op zijn beurt een woordvoerder van zuid-Holland. Maar dat was op basis van oude regels. Inmiddels zijn er nieuwe en die laten de huisjes niet toe.GroenLinks Statenlid Anneloes van Hunnik reageert ook positief op het bezwaar van de provincie. Volgens haar zet GroenLinks zich al lange tijd in voor de bescherming van de Zuid-Hollandse kust.‘We moeten zuinig zijn op onze duinen. Wij hechten veel waarde aan de bijzondere kwaliteiten van de Zuid-Hollandse stranden zoals rust, ruimte en ecologie. Deze waarden moeten beschermd worden. Het is goed dat de gedeputeerde haar verantwoordelijkheid neemt en de gemeente Den Haag niet haar gang laat gaan.’