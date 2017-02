Alphense kinderen willen ijsvrij en barricaderen schoolingang met sneeuw

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een groep kinderen van basisschool Het Baken in Alphen aan den Rijn wilde wel heel graag ijsvrij. Ze barricadeerden een van de ingangen van de school dit weekend met sneeuw, zodat er niemand meer in kon. Conciërge Riny Scheerman kon er wel om lachen. 'Al voel ik nu de spierpijn van het opruimen, dus ik denk er inmiddels een klein beetje anders over.'

Scheerman stond maandag om 6.15 uur al met een schep in zijn hand voor de voordeur van de school aan de Klepperman. Hij was de dag ervoor getipt dat kinderen bezig waren om een berg sneeuw voor de ingang te maken. 'Het was al helemaal hard geworden. Ik heb met een schep moeten hakken.'Urenlang zijn de conciërge en andere medewerkers van de school bezig geweest om de sneeuw te verwijderen. 'Het was de hoeveelheid van een vrachtwagen.' Met kruiwagens is de sneeuw afgevoerd.Helaas voor de leerlingen leverde hun grap geen ijsvrij op. De achteringang was namelijk nog gewoon bruikbaar. Of ze straf krijgen? 'Vooralsnog niet. Die lol gun ik ze niet.'