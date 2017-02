Vrouw gewond na aanrijding Zoetermeer

ZOETERMEER - In Zoetermeer is maandagochtend een 58-jarige vrouw gewond geraakt toen ze werd geschept door een auto. Het ongeluk gebeurde rond half acht op de Franklinstraat in Zoetermeer.





De politie denkt dat de 24-jarige automobiliste de fietster over het hoofd heeft gezien omdat het zicht door de ramen slecht was.







Personeel van de traumahelikopter werd opgeroepen om te helpen bij de eerste verzorging van het slachtoffer. De vrouw is uiteindelijk met een gebroken pols, een gebroken knie en een zware hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht.De politie denkt dat de 24-jarige automobiliste de fietster over het hoofd heeft gezien omdat het zicht door de ramen slecht was.