NASA maakt satellietfoto van winterlandschap

Foto: NASA

REGIO - De Amerikaanse ruimteorganisatie NASA heeft een foto vrijgegeven van het sneeuwdek in Nederland. Op de foto is zichtbaar waar in Nederland op dit moment nog sneeuw ligt. Onze regio ligt er wit bij.





Na een weekend waarin veel sneeuw gevallen is, is de temperatuur langzaam aan het stijgen. Door een oostelijke stroming wordt droge en koude lucht aangevoerd. Inmiddels ligt de temperatuur rond de 5 à 6 graden. Dinsdag ligt de temperatuur rond de 6 à 7 graden. Woensdag voelen we de lente al een beetje en wordt het zonnig en 11 tot 12 graden.



LEES OOK:

Lees hier de complete weersverwachting van weerman Huub Mizee

NAGENIETEN: Prachtige dronebeelden van besneeuwd Meijendel Op de foto is zichtbaar dat het noorden en zuiden van Nederland groen zijn, maar dat in het midden van het land nog een baan sneeuw ligt.Na een weekend waarin veel sneeuw gevallen is, is de temperatuur langzaam aan het stijgen. Door een oostelijke stroming wordt droge en koude lucht aangevoerd. Inmiddels ligt de temperatuur rond de 5 à 6 graden. Dinsdag ligt de temperatuur rond de 6 à 7 graden. Woensdag voelen we de lente al een beetje en wordt het zonnig en 11 tot 12 graden.

Door: Redactie Correctie melden