Verkiezingsserie 4 voor de Kamer: Bart van Kent SP, plek 9 #TK2017

DEN HAAG - Op 15 maart gaan we naar de stembus. Een spannend moment voor het land, maar ook voor de politici die de Tweede Kamer in willen. Lukt het ze om voldoende stemmen te krijgen om de stap naar het Binnenhof te zetten? We volgen de komende weken vier kandidaat-Kamerleden uit onze regio die op de kieslijst staan. Vandaag deel 2: Bart van Kent (SP)

Van Kent verhuisde bijna tien jaar geleden vanuit Noord-Brabant naar Den Haag. Hier zit hij sinds 2010 in de gemeenteraad. Maar nu is het tijd voor de overstap naar de Tweede Kamer.'Iedereen kan er op rekenen dat ik voor vooruitgang knok. Dus dat er weer sociale huurwoningen worden gebouwd, dat het eigen risico in de zorg verdwijnt en dat de aow-leeftijd weer naar 65 gaat. We moeten weer gaan investeren in onze samenleving in plaats van bezuinigen. Dat is voor de komende jaren.'