Bejaarde vrouw (84) verdacht van opensnijden bankstellen in meubelzaak in Ter Aar

TER AAR - Het OM eist tegen een 84-jarige vrouw die in Ter Aar 29 banken en stoelen vernield zou hebben bij de winkel Zitmaxx Wonen, een celstraf van 150 dagen waarvan 115 dagen voorwaardelijk. Ze zou met een scherp voorwerp banken opengesneden hebben.

Tijdens de zitting bij de Haagse rechtbank maandagmiddag ontkende de vrouw de vernielingen. 'Als iemand zoiets zou willen doen, dan moet hij veel kracht hebben. Die kracht heb ik niet meer.' Ze ontkende ook dat ze vanuit haar woonplaats Eindhoven op 3 september vorig jaar met de trein naar Alphen aan den Rijn was gereisd, en vervolgens de bus naar Ter Aar had gepakt. Uit de gegevens op haar OV-chipkaart blijkt dat ze wel degelijk die reis had gemaakt.Op de camerabeelden van de Zitmaxx was een oude vrouw te zien die op de bewuste dag langzaam door de zaak schuifelde. 'Zo loop ik niet', zei de 84-jarige vrouw bij de rechtbank. 'Ik ben ook niet zo dik.' Op de plekken waar de bezoekster was gaan zitten in de showroom ontdekte het personeel later scheuren in de bankstellen.De politie herkende in de vrouw uit Eindhoven wel de bezoekster die in de winkel had toegeslagen. De agenten waren haar op het spoor gekomen omdat de vrouw uit Brabant in 2006 al eens veroordeeld was vanwege de vernieling van meubels. In september 2016 zou zij, drie weken na haar bezoek aan Ter Aar, ook in Zutphen in een meubelzaak banken vernield hebben. Dat ontkende ze maandag ook. Bij de psychiater had de vrouw wel verteld dat ze wel eens boze buien heeft, en dan iets stuk wil maken. 'In mijn jeugd heb ik erge dingen thuis zien gebeuren', zei ze bij de rechtbank. Volgens de psychiater is de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar. Ze is opgenomen in een kliniek voor intensieve behandeling.De vrouw heeft ook 35 dagen in voorarrest gezeten. De officier van justitie vindt dat ze daar bovenop nog een voorwaardelijke celstraf van 115 dagen moet krijgen. Daarnaast zou ze de Zitmaxx in Ter Aar een schadevergoeding van 24.000 euro moeten betalen. De vrouw kwam bij de rechtbank moeilijk uit haar woorden. 'Ik zie de dingen niet meer zo helder', zei ze. De uitspraak is over twee weken.