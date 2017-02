Lierse huisjes zo groot als een suikerklontje

DE LIER - In opdracht van het Historisch Archief Westland maakt Henri van der Caay een maquette van De Lier zoals het in 1865 eruit zag. Van der Caay werkt er sinds 2011 aan en het is nog steeds niet helemaal af, maar wel zo goed als.





De huisjes zijn zo groot als de afmeting van een suikerklontje. Het is een heel gepriegel om de huisjes in elkaar te zetten volgens de maker. 'Ook het onderzoek naar de oorspronkelijke bouw van de huisjes is een heel secuur werkje, alles bij elkaar kost het veel tijd om het dorp af te krijgen', zegt de maker. Van der Caay hoopt het project dit jaar af te ronden zodat het kan worden tentoongesteld voor publiek.





De historische maquette wordt in schaal 1:500 gebouwd. Het dorp De Lier wordt gebouwd van karton, kunststof en hout. Ondanks de kleine schaal waarin gewerkt wordt, zijn er toch details te zien, zoals bijvoorbeeld het metselwerk. Voor de bouw van elk huisje zijn foto's uit de 19de eeuw bestudeerd. Voor elk onderdeel wordt een historisch onderzoek gedaan en dat kost veel tijd.

