PvdA: Actie nodig om acute problemen in Haagse Laak op te lossen

Sporten in het Haagse stadsdeel Laak. | Foto Omroep West

DEN HAAG - Overbewoning, gebrek aan onderhoud, illegale verhuur in de particuliere sector. Schimmel en vocht in huizen van corporaties. Het Haagse stadsdeel Laak heeft veel ‘acute problemen’ die vragen om een oplossing.

Dat constateert de PvdA die een half jaar intensief onderzoek heeft gedaan in het gebied. De partij voerde honderden gesprekken met mensen en ging er tientallen keren op bezoek.



In een veertig pagina’s tellend ‘Rapport Laak’ doen de Haagse sociaaldemocraten veertien concrete aanbevelingen aan het gemeenbestuur om de wijk verder te verbeteren. ‘Er is nog meer aandacht nodig voor Laak’, stelt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster.



Bouw- en woningtoezicht terug



Een van de voorstellen is dat het oude bouw- en woningtoezicht terug moet, in plaats van de Pandbrigade die nu misstanden moet aanpakken. Balster: ‘Als we niet ingrijpen, gaat het echt mis. De Pandbrigade komt menskracht en bevoegdheden te kort om op alle signalen te reageren. Laat staan dat die proactief kijkt hoe de staat van de woningen is, eigenaren aanschrijft die lak hebben aan de eisen die we mogen stellen aan fatsoenlijke woningen. De gemeente staat op steeds meer afstand, dat is zeer verontrustend.’



Ook wil de PvdA dat verhuurders en woningeigenaren worden aangeschreven als de portiekverlichting niet werkt en worden beboet als zij hier niets aan doen. Daarmee moet het veiligheidsgevoel verbeteren.



Mooie dingen



De PvdA’ers constateren dat in Laak ook veel mooie dingen gebeuren. De wijk heeft ook potentie. Maar de gemeente investeert nog te weinig.



Dat moet bijvoorbeeld in bepaalde delen van het stadsdeel wel grootschalig worden gedaan. Oud-Spoorwijk moet in z’n geheel op de schop. ‘De woningkwaliteit is er soms abominabel slecht.’ Wel moeten daarna de oude bewoners terug met een garantie dat ze dezelfde lasten blijven betalen.



Bewoners mengen moeilijk



De PvdA maakt zich ook grote zorgen over de gebrekkige participatie van veel Laak-bewoners. De oude Laakers, de ‘oude’ migranten en de ‘nieuwe arbeidsmigranten’ uit Oost Europa mengen maar moeilijk.



Maar ook het contrast tussen en bewoners in de koopwoningen aan de rand van het stadsdeel en de rest van Laak is groot. De mensen zouden actiever moeten worden, aldus Balster. Eenzaamheid bestrijden, een beter aanbod van taalcursussen en ontmoeting tussen mensen stimuleren. ‘Wij vinden dat de gemeente en het welzijnswerk hier veel harder aan moeten trekken en veel meer menskracht op in moeten zetten.'



Derde wijk



Laak is de derde wijk waar de Haagse PvdA-fractie in deze raadsperiode een half jaar indook. Eerder zijn Rapport Mariahoeve en Rapport Moerwijk gemaakt. Het Rapport Laak wordt aangeboden aan het gemeentebestuur. Na de reactie van het gemeentebestuur wordt er over het rapport gedebatteerd in de gemeenteraad.



Door: Redactie Correctie melden