SP-leider Emile Roemer bokst met verslaggever op Scheveningen

Emile Roemer bij demonstratie thuiszorgers Den Haag

DEN HAAG - Wie is Emile Roemer, en wat moet hij met een koffer, een fluitje, een chickflick en een paar bokshandschoenen? In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen maakt Omroep West samen met VodafoneZiggo het politieke jongerenprogramma: De Tweede Kelder. Dit keer ontmoeten we SP-leider Emile Roemer.





Verder vertelt de lijsttrekker van de SP dat hij nog wel eens voetbalt. 'Bij de veteranen', zegt hij glimlachend. 'En nou komt de verrassing: Ik sta rechtsbuiten.' Ook fleurt Roemer op als hij een cd van Metallica in handen krijgt. 'Echt fantastisch.'



'Het is tijd om te knokken en dat is hard nodig. Er is heel veel aan de hand in Nederland en de wereld. En als SP wil je veel veranderen', vertelt Roemer boksend op het Scheveningse strand. 'Probeer als jongere maar eens een baan te krijgen. Het zijn allemaal van die flut flexbanen. En een deel van de jongeren krijgt nog steeds maar een half salaris. Ook zoiets idioots.'

