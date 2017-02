D66 probeert crisis in Haagse politiek rond opvolging Van Engelshoven te voorkomen

Den Haag - D66 in de Haagse gemeenteraad is op dit moment alle scenario’s in beeld aan het brengen om de crisis te beteugelen rond de opvolging van wethouder Ingrid van Engelshoven.

Onder mogelijkheden die worden verkend horen ook het uit de fractie zetten van het opstandige raadslid Rachid Guernaoui. En zelfs het uit het college van burgemeester en wethouders stappen als hij toch wordt gekozen tot wethouder. Dan melden meerdere bronnen in de Haagse gemeenteraad.De opvolging van Van Engelshoven verloopt alles behalve soepel. Zij neemt dinsdagavond met een receptie afscheid van de stad omdat ze Kamerlid wil worden. Maar dat feestje wordt overschaduwd omdat haar eigen partij en de gemeenteraad zijn verdeeld over wie haar moet opvolgen.Een deel van de D66-fractie en de raad kiest voor het zittend raadslid Rachid Guernaoui . Hij is officieel geen kandidaat namens zijn partij, maar wil wel graag wethouder worden. Guernaoui vormt zo een geduchte concurrent voor de officieel door de partij naar voren geschoven kandidaat Saskia Bruines . Zij is nu nog wethouder in Leidschendam-Voorburg.De stemming, aanstaande donderdag tijdens de raadsvergadering, is geheim. Op het formulier staat dan weliswaar maar een naam, maar raadsleden kunnen die doorstrepen en zelf een andere invullen. Meerdere partijen, zoals Groep de Mos en de Partij voor de Eenheid hebben al in het openbaar aangekondigd dat te gaan doen. Andere partijen zeggen in het openbaar dat ze voor Bruines gaan stemmen en weer andere zijn er nog niet uit. Sommige fracties willen zelfs wachten met een oordeel tot ze zelf kennis hebben gemaakt met Bruines. Dat gebeurt in het geheim kort voor de gemeenteraadsvergadering.De top van D66 is de afgelopen dagen druk bezig geweest om de verhoudingen te peilen bij andere partijen. Om zo te kunnen inschatten hoe groot de kans is Guernaoui de voorkeur krijgt boven Bruines.Bronnen melden dat hierbij diverse mogelijkheden worden verkend. En soms ook druk wordt uitgeoefend. Zo zou duidelijk zijn gemaakt dat D66 ‘de stekker uit de coalitie trekt’ als Rachid Guernaoui toch de voorkeur krijgt. Een andere optie is dat hij uit de fractie wordt gezet. Maar dat is een risico omdat er binnen D66 meerdere mensen een voorkeur voor hem hebben en dat zou kunnen uitdraaien op een complete opstand tegen de partijtop of een scheuring.D66 en veel andere partijen hebben maandagavond hun gebruikelijke fractievergadering waar opnieuw over de kwestie wordt gesproken.