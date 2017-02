Bouman gaf eerder garanties aan agenten na gebruik geweld

DEN HAAG - Voormalig korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie heeft in totaal acht keer aan agenten toegezegd dat ze bij de politie konden blijven, zelfs al zouden ze worden veroordeeld voor het gebruik van geweld. Dat heeft minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) maandag bekendgemaakt.

Het was al bekend dat Bouman toezeggingen had gedaan aan vijf politiemedewerkers die in 2015 betrokken waren geweest bij de fatale aanhouding van Mitch Henriquez in het Zuiderpark in Den Haag. De voormalig korpschef blijkt dit nu eerder ook al te hebben gedaan bij agenten die in 2010, 2012 en 2013 hun vuurwapen hadden gebruikt.De agent die in 2010 zijn wapen gebruikte werd daardoor uiteindelijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een werkstraf. Deze medewerker werkt nog bij de politie, maar verricht nu werkzaamheden zonder publiekscontacten.De tweede agent is niet vervolgd. De derde werd in december door het gerechtshof van alle rechtsvervolging ontslagen. Bloks voorganger Ard van der Steur noemde de toezeggingen die door Bouman waren gedaan vorig jaar ongebruikelijk. Inmiddels is bekend dat twee agenten die betrokken waren bij de arrestatie van Mitch Henriquez strafrechtelijk worden vervolgd