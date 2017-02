Auto slaat over de kop op N459 bij Bodegraven

Auto over de kop geslagen op N459 bij Bodegraven. (Foto:MediaTV.nl)

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Op de Goudseweg (N459) bij Bodegraven is een auto over de kop geslagen na een botsing met een andere auto. Een gewonde is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend.

De N459 van Bodegraven in de richting van Reeuwijk en de aansluiting met de A12 was enige tijd afgesloten voor het verkeer. De politie kon nog niet zeggen hoe het ongeluk kon gebeuren.



Door: Redactie Correctie melden