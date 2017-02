Gezochte Alphenaar na meer dan drie jaar aangehouden

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een Alphenaar die al meer dan drie jaar voortvluchtig was, is maandagmiddag aangehouden. Dat laat de politie weten.

De 34-jarige man werd in 2013 veroordeeld tot 86 dagen gevangenisstraf wegens inbraak, maar kwam zijn straf niet uitzitten.Maandagmiddag zag een speciale eenheid van de politie in Den Haag, de man in een personenauto door Alphen aan den Rijn rijden. Kort daarna werd hij op de Blijenbergstraat aangehouden. De man moet nu alsnog naar de gevangenis.