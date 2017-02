Het regent klachten van werknemers bij Primark

DEN HAAG - Een enquête over de arbeidsomstandigheden bij de zestien filialen van budgetkledingketen Primark in Nederland is sinds vrijdag al zeshonderd keer ingevuld. Dat maakte bestuurder Niels Suijker van vakbond FNV, de initiator van het meldpunt, maandag bekend.

Vorige week bleek uit berichtgeving van RTV Noord op basis van ervaringen van werknemers dat de arbeidsomstandigheden in het filiaal in Groningen dubieus zijn. Zo werd er geklaagd over hoge werkdruk, intimidatie door leidinggevenden en het negeren van gezondheidsklachten.De enquête van FNV moet aantonen of dat bij de andere vestigingen ook gebeurt. In onze regio zit Primark in Den Haag en Zoetermeer. De vakbond wil nog niet vooruitlopen op de inhoud van de klachten. 'We zijn pas net bezig. Na een week kunnen we een beter beeld geven', zegt een woordvoerster.De PvdA wil dat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controles gaat uitvoeren bij filialen van Primark. Ook dringen de sociaaldemocraten er bij verantwoordelijk minister Lodewijk Asscher op aan het bedrijf aan te spreken op het ontbreken van een ondernemingsraad voor veel vestigingen.'Primark geeft om het welzijn van de medewerkers', liet een woordvoerder in een reactie weten. 'Wij behandelen alle werknemers eerlijk en willen dat ze plezier hebben in hun werk. We nemen de beschuldigingen erg serieus en kunnen bevestigen dat Primarks richtlijnen, beleid en procedures in lijn zijn met de Nederlandse cao.'