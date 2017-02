Lijsttrekkers opvallend eensgezind tijdens studentenverkiezingsdebat

DELFT - Het verkiezingsdebat dat maandagmiddag aan de TU Delft werd georganiseerd, was weinig spannend. De vier lijsttrekkers waren het opvallend eens met elkaar.

Meer geld voor onderwijs, de basisbeurs terug en het liefst een OV-chipkaart voor studenten. Daarover waren de aanwezige partijen het eens tijdens het lijsttrekkersdebat De Student Kiest van de Technische Universiteit Delft.



Bij het debat waren Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Jesse Klaver (GroenLinks) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) aanwezig.



Beleid



De lijsttrekkers werd gevraagd naar hun plannen voor gelijke onderwijskansen, de aansluiting van een studie op de arbeidsmarkt, studentenhuisvesting en de onderwijskwaliteit. Ze willen allemaal meer, maar één van de TU-studenten vroeg zich af of de politici er wel genoeg verstand van hebben. 'Ik zie dat het grootste deel van alle politici, zelfs in dit geval, geen beta's zijn. Daarom voeren zij ongeïnformeerd beleid op het gebied van innovatie en techniek', zei ze.



Een andere student merkte op dat de VVD en PVV tijdens het debat misten. 'Jammer dat er een aantal rechtse partijen er niet bij waren, dat geeft toch wel meer dynamiek.' Lodewijk Asscher (PvdA) reageerde daar op. 'Een aantal partijen die het slecht voor heeft met het onderwijs zijn niet gekomen, dat maakt het wel een vreemd debat.'



'Verstandige investering'



Alexander Pechtold van D66 stelde voor de OV-chipkaart voor zeven dagen te laten gelden. 'Het kost 200 miljoen, maar het lijkt mij een verstandige investering', zegt hij. Volgens de lijsttrekker gaat het leven in het weekend gewoon door. 'In mijn tijd kon je dan naar museum, maar in deze tijd willen studenten misschien naar een hackersconferentie. Zelfs al zou je naar de kerk van je ouders willen, dat moet kunnen.'







