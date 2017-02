Raad van State beslist over mega-super in Naaldwijk

NAALDWIJK - Is er wel plek voor een mega-supermarkt in Naaldwijk? Die vraag moet de Raad van State beantwoorden. Zo meldt mediapartner WOS.

Maandag behandelde het hoogste rechtscollege van ons land het beroep dat de eigenaar van winkelcentrum De Tuinen, Stichting Spoorwegpensioenfonds en vijf Naaldwijkse winkeliers, heeft ingesteld tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de gemeente die zo'n mega-supermarkt en woningen mogelijk maken. Dit project, De Rentmeester, moet komen op het braakliggende terrein westelijk van De Tuinen naast het appartementencomplex De Secretaris. De Koornneef Retailgroep wil er een Jumbo Foodmarkt vestigen.De gemeente gaat daarmee akkoord op basis van een rapport van het Stedelijk Bureau Planning (BSP) van eind 2015. Daarin werd gesteld dat een XL-supermarkt naast winkelcentrum De Tuinen de positie van het centrumgebied van Naaldwijk versterkt. Het zou een nieuwe, grotere passantenstroom genereren, waar ook ondernemers in De Tuinen en het centrum van Naaldwijk van kunnen profiteren.De tegenstanders hielden de Raad van State een zeer recent rapport van het bureau Ecorys (januari 2017) voor, waarin juist het tegendeel wordt beweerd. Volgens dat rapport heeft BSP geen rekening kunnen houden met de komst van supermarktketen Dirk naar De Tuinen.Bovendien zouden er fouten in de berekeningen zijn gemaakt, waardoor BSP op een veel te hoge capaciteit aan benodigde winkelmeters komt. Ook zou er geen rekening zijn gehouden met uitbreidingsplannen van supermarkten in de omliggende gemeenten.Overigens heeft BSR eind augustus 2016 al een aanvullend memo naar de gemeente gestuurd, waarin gesteld wordt dat ook met een supermarkt in De Tuinen 'een XL-supermarkt in De Rentmeester in een actuele behoefte voorziet, vooral in kwalitatief opzicht (oppervlakte, concept, centrumlocatie, verzorgingsbereik)'.De Raad van State doet binnen zes weken uitspraak.