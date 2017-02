Spoedreparatie op A4 bij Zoeterwoude gaat hele nacht duren

ZOETERWOUDE - Op de A4 bij Zoeterwoude in de richting van Amsterdam is slechts één rijstrook geopend door een spoedreparatie aan het wegdek. Dat meldt de ANWB.

De spoedreparatie zorgde rond 22.00 uur voor een file van vijf kilometer met een vertraging die opliep tot een half uur. De ANWB raadde weggebruikers in de richting van Amsterdam aan om te rijden via de A44. Dit advies bleek later op de avond niet meer nodig.Volgens Rijkswaterstaat duurt de asfaltreparatie nog tot dinsdagochtend 5.00 uur. 'U bent gewaarschuwd', tweet de ANWB.